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الدولار يسجل ارتفاعاً اليوم وسط ترقب بيانات أمريكية

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:46
الدولار يرتفع وسط ترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات أميركية
ارتفع الدولار الأسترالي لفترة قليلة وسط تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بخططه لتقليص مشتريات السندات
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ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، وسط ترقب المستثمرين اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات أميركية للتعرف على توقعات السياسات. 

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، وسط ترقب المستثمرين اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات أميركية للتعرف على توقعات السياسات. 

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بينما ارتفع الدولار الأسترالي لفترة قليلة وسط تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بخططه لتقليص مشتريات السندات، بالمقابل قلص الدولار الأمريكي من مستوى اليورو دون مستوى 1.19 دولار عند 1.1872 دولار،وثبت مقابل الين عند 109.79 للدولار. 

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً قليلاً مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنهاية الجلسة الآسيوية. وثبت مؤشر الدولار عند 92.200. 

وتراجع الجنيه الاسترليني بشكل طفيف إلى 1.3830 دولار ، وانخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.7117 دولار أميركي.

ويرى متعاملون أن ما سيجري في أسواق العملة الفترة المقبلة سيعتمد على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ثم التقرير القادم بشأن الوظائف الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول. 

كلمات دالة:ارتفاع الدولارانخفاض الدولار

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