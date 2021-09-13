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الدولار يسجل ارتفاعاً اليوم

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:22
الدولار يسجل ارتفاعاً اليوم
سجل الدولار ارتفاعاً في التعاملات الآسيوية وسط التدفقات الباحثة عن الملاذات الآمنة وأيضًا وسط توقعات برفع عوائد الخزانة الأمريكية
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شهد الدولار أسبوعاً مرتفعاً وسط ازدحاماً في البيانات، وخاصة بيانات التضخم الأمريكية وأيضًا وسط قلق المستثمرين من  تحضير الفدرالي الأميركي للتخارج من موقفه الشديد،في الوقت الذي ترتقع فيه إصابات كوفيد19. 

شهد الدولار أسبوعاً مرتفعاً وسط ازدحاماً في البيانات، وخاصة بيانات التضخم الأمريكية وأيضًا وسط قلق المستثمرين من  تحضير الفدرالي الأميركي للتخارج من موقفه الشديد،في الوقت الذي ترتقع فيه إصابات كوفيد19. 

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حيث سجل الدولار ارتفاعاً في التعاملات الآسيوية وسط التدفقات الباحثة عن الملاذات الآمنة وأيضًا وسط توقعات برفع عوائد الخزانة الأمريكية. 

بينما نزل اليورو مقابل الدولار من جديد إلى 1.1792 دولار، وسجل الدولار ارتفاع متواضع مقابل كل من الدولار الأسترالي حيث سجل الدولار الأسترالي تراجع  بـ 0.2% إلى 0.7337 دولار أميركي ، بينما نزل الدولار النيوزيلندي بـ 0.4% إلى 0.71 دولار ، وارتفع  الدولار بشكل طفيف مقابل الين والجنيه الإسترليني،  ونزل اليوان قليلا إلى 6.4550 للدولار ، وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 92.739. 
 


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