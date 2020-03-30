الدولار يقفز مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن

توقفت خسائر الدولار التي استمرت على مدى أسبوع ولقي الين الملاذ الآمن دعما اليوم الاثنين مع تصاعد إجراءات العزل حول العالم في حين يتوقع مستثمرون أن تستمر الضبابية لفترة طويلة.

وبعد أسوأ أسبوع منذ 2009، صعد الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني واليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر.

وفقد الاسترليني 0.8 بالمئة إلى 1.2357 دولار وتراجع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6134 دولار أمريكي ونزل اليورو بالنسبة ذاتها إلى 1.1077 دولار أمريكي.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.5 بالمئة إلى 98.831.

واستقرت العملة اليابانية عند 108.2 ين مقابل الدولار.

وارتفع الدولار والين مقابل عملات أسواق ناشئة بعد أن حملت نهاية الأسبوع مزيدا من الأنباء السيئة بشأن فيروس كورونا.

وقدر أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عدد الوفيات التي قد تسببها الجائحة في الولايات المتحدة بين 100 و200 ألف إذا لم تنجح جهود احتواء الفيروس.

كما نزل اليوان الصيني 0.3 في المئة في المعاملات الخارجية إلى 7.1062 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني فجأة سعر الفائدة الرئيسي للمعاملات بين البنوك بواقع 20 نقطة أساس.