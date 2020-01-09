الدولار يكسر حاجز 2400 ليرة لبنانية

كسر الدولار الأميركي عتبة 2400 ليرة أمام العملة اللبنانية التي تتفاقم خسائرها يوماً بعد آخر من دون رقيب ولا حسيب، وفي ظل غياب شبه كامل للسلطة النقدية متمثلة بـ"مصرف لبنان" المركزي، وأي تدبير وزاري لغياب حكومة أصبح تشكيلها الآن أكثر صعوبة.

ومع أن المخاوف على مستوى المنطقة انحسرت بعض الشيء، ما انعكس إيجاباً بين المستثمرين في الأسواق المالية، إلا أن الليرة اللبنانية لم تلقَ دعماً لعوامل داخلية متصلة بالقلق من صلابة البلد المالي ومدى قدرة القطاع المصرفي والمصرف المركزي على تمويل القطاع الخاص واحتياجات الدولة للنفقات وسداد الديون.

صرّاف فضّل عدم كشف هويته لأسباب خاصة، أكد لـ"العربي الجديد" أن التعاملات الصباحية في سوق الصرافة في بيروت، شهدت ارتفاعاً لسعر العملة الأميركية إلى 2400 ليرة، وأحياناً أعلى بقليل من هذا المستوى، نتيجة استمرار الطلب على الدولار الذي بلغ سعره أمس الأربعاء 2330 ليرة.

ويدعم هذا المسار التصاعدي تقديرات في سوق الصرّافين أدلى بها أكثر من صرّاف في اليومين الماضيين، بأن ثمة توجّهاً ما مُتفقاً عليه بين السلطات المالية والنقدية يتيح ارتفاع سعر الدولار إلى 3 آلاف ليرة بعد أكثر من 30 سنة من تكاليف هائلة تكبّدتها الخزينة واحتياطات النقد الأجنبي نتيجة تثبيت سعر الصرف على 1507.5 دولارات، بما يخلف القيمة الشرائية المتراجعة لليرة خلال كل تلك السنوات.