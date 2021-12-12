الذهب في الإمارات يستقر اليوم

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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد ( الثاني عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد ( الثاني عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 210.69 درهم
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.13درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.36 درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.02درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 122.90 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.34 درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,552 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,475 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 210,690 درهم إماراتي
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