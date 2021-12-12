الذهب في الإمارات يستقر اليوم

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد ( الثاني عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم