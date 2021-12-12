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الذهب في الإمارات يستقر اليوم

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:03
الذهب في الإمارات يستقر اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  210.69 درهم    
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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد ( الثاني عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد ( الثاني عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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تحصل  التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  210.69 درهم    

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 193.13درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.36 درهم    إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.02درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 122.90  درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.34 درهم إماراتي 

  • اسعار أوقية الذهب 6,552 درهم إماراتي      

  • اسعار جنيه الذهب 1,475 درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب 210,690  درهم إماراتي     

    الذهب في الإمارات

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