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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 05:09
ارتفعت  أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.23  درهم إماراتي    
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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

ارتفعت  أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

تحصل  التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.23  درهم إماراتي    

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 193.63 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو درهم 184.83    إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.43 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.22  درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.62 درهم إماراتي 

  • اسعار أوقية الذهب  6,569 درهم إماراتي      

  • اسعار جنيه الذهب 1,479 درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب  211,231 درهم إماراتي     
     

كلمات دالة:الذهب في الإماراتارتفاع الذهب في الإمارات

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