أبرز العناوين
استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
-
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.23 درهم إماراتي
-
سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.63 درهم إماراتي
-
سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو درهم 184.83 إماراتي
-
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.43 درهم إماراتي
-
سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.22 درهم إماراتي
-
سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.62 درهم إماراتي
-
اسعار أوقية الذهب 6,569 درهم إماراتي
-
اسعار جنيه الذهب 1,479 درهم إماراتي
-
اسعار كيلو الذهب 211,231 درهم إماراتي
Via SyndiGate.info
© 2000 - 2021 Al Bawaba (www.albawaba.com)