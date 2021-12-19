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الذهب في الإمارات يستقر اليوم

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:47
الذهب في الإمارات يستقر اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.56 درهم إماراتي    
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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد ( التاسع عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  ( التاسع عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.

تحصل  التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.56 درهم إماراتي    

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 194.84درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.99 درهم    إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  159.42 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.99 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 106.28درهم إماراتي 

  • اسعار أوقية الذهب 6,610 درهم إماراتي      

  • اسعار جنيه الذهب  1,488 درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب  212,556 درهم إماراتي     

كلمات دالة:الذهب في الإمارات

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