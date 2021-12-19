الذهب في الإمارات يستقر اليوم

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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد ( التاسع عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد ( التاسع عشر من ديسمبر ) حتى الساعة 8:56 AM بتوقيت دولة الإمارات.
تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.56 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 194.84درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.99 درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 159.42 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.99 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 106.28درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,610 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,488 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 212,556 درهم إماراتي
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