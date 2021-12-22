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الذهب في الإمارات يسجل انخفاضاً اليوم

منشور 22 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:45
سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء ( الثاني والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة PM 01:35  بتوقيت دولة الإمارات.
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.25  درهم إماراتي 
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سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء ( الثاني والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة PM 01:35  بتوقيت دولة الإمارات.

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء ( الثاني والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة PM 01:35  بتوقيت دولة الإمارات.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات ترتفع اليوم أسعار الذهب في الإمارات ترتفع اليوم

تحصل  التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.25  درهم إماراتي    

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 193.65درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.85 درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.44درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.23 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.63درهم إماراتي 

  • اسعار أوقية الذهب  6,570 درهم إماراتي      

  • اسعار جنيه الذهب 1,479 درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب 211,252 درهم إماراتي     

كلمات دالة:ارتفاع الذهب في الإمارات

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