الذهب في الإمارات يسجل انخفاضاً اليوم

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء ( الثاني والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة PM 01:35 بتوقيت دولة الإمارات.

تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم