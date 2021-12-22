الذهب في الإمارات يسجل انخفاضاً اليوم

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سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء ( الثاني والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة PM 01:35 بتوقيت دولة الإمارات.
سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء ( الثاني والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة PM 01:35 بتوقيت دولة الإمارات.
تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.25 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.65درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.85 درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.44درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.23 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.63درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,570 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,479 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 211,252 درهم إماراتي
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