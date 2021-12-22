الذهب في السعودية يسجل ارتفاعاً اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من ديسمبر) حتى الساعة 11:36 PM.
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من ديسمبر) حتى الساعة 11:36 PM.
أسعار الذهب في السعودية
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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.93 ريال(57.51$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.93ريال (52.72$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.94ريال (50.33$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.95ريال(43.14$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.96ريال(33.55$ )
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سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.96 ريال (28.76$)
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سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,715ريال (1,789$)
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سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,512ريال (402.61$)
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سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,926 ريال (57,514$)
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