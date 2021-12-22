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الذهب في السعودية يسجل ارتفاعاً اليوم

منشور 22 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:51
الذهب في السعودية يسجل ارتفاعاً اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.93 ريال(57.51$) 
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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من ديسمبر) حتى الساعة 11:36 PM.

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من ديسمبر) حتى الساعة 11:36 PM.

أسعار الذهب في السعودية

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.93 ريال(57.51$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.93ريال (52.72$)

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.94ريال (50.33$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.95ريال(43.14$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.96ريال(33.55$ )

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.96 ريال (28.76$)

  • سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,715ريال (1,789$) 

  • سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,512ريال (402.61$)  

  • سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,926 ريال (57,514$) 
     

Via SyndiGate.info


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