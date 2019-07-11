الذهب نحو أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار بعد شهادة باول

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الخميس، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو تموز عند 1426 دولارا.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1424 دولارا.

وفي شهادته أمام الكونجرس، أشار باول إلى ضعف عالمي "واسع النطاق" يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأمريكي وسط ضبابية بشأن تداعيات الصراع التجاري الذي تخوضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الصين ودول أخرى.

وتعزز الميل إلى التيسير النقدي في شهادة باول بمحضر اجتماع السياسة النقدية السابق للمركزي الأمريكي والذي أظهر أن العديد من صناع السياسات يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من التحفيز قريبا، مما أحيا التكهنات بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة.

وفي أعقاب تصريحات باول، تعثر الدولار ليبتعد عن ذروة ثلاثة أسابيع، بينما تفاقم نزول منحنى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ويضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 825.65 دولار.

وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1597.91 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 22 مارس عند 1599.01 دولار.

