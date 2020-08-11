  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الذهب يتراجع بشكل سريع مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

الذهب يتراجع بشكل سريع مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

منشور 11 آب / أغسطس 2020 - 07:59
الذهب يتراجع بشكل سريع مع احتفاظ الدولار بمكاسبه
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2017.53 دولار للأونصة متراجعا عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأونصة سجله في الأسبوع الماضي
أبرز العناوين
تراجع الذهب الثلاثاء 11 أغسطس حيث دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ ألفي دولار أميركي للأونصة.

تراجع الذهب الثلاثاء 11 أغسطس حيث دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ ألفي دولار أميركي للأونصة.

وبحلول الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2017.53 دولار للأونصة متراجعا عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأونصة سجله في الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2026.90 دولار لأونصة.

واحتفظ الدولار بمكاسب الليلة الماضية حيث علق المستثمرون آمالهم على اتفاق تحفيز في واشنطن، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى خلال شهور.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 28.86 دولار للأونصة فيما انخفض البلاتين 0.8% إلى 979.12 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.7% إلى 2234.90 دولار للأونصة.

الذهب ينخفض والدولار يتماسك وسط التركيز على الخلافات الأميركية الصينية
أسعار الذهب ترتفع بشكل ضيق قبيل اجتماع للمركزي الأمريكي

 

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...