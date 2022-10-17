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الذهب يتعافى نتيجة عمليات الشراء وتراجع الدولار

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:52
الذهب يتعافى نتيجة عمليات الشراء وتراجع الدولار
المصدر: Shutterstock

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين 17 أكتوبر مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل الفدرالي الأميركي حد من جاذبية الذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1650.49 دولار للأونصة اعتبارا من 0149 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت الأسعار أكثر من 1% الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو تموز.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى1656  دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 18.44 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين  0.5% إلى 903.63 دولار كما ارتفع البلاديوم 1.9% ليصل إلى 2025.80 دولار.

كلمات دالة:الذهبأسعار الذهب

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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