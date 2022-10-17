الذهب يتعافى نتيجة عمليات الشراء وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين 17 أكتوبر مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل الفدرالي الأميركي حد من جاذبية الذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1650.49 دولار للأونصة اعتبارا من 0149 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت الأسعار أكثر من 1% الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو تموز.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى1656 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 18.44 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.63 دولار كما ارتفع البلاديوم 1.9% ليصل إلى 2025.80 دولار.