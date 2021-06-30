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الذهب يحوم حول أدنى مستوى في شهرين

منشور 30 حزيران / يونيو 2021 - 08:30
الذهب يحوم حول أدنى مستوى في شهرين
نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1757.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش
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يحوم الذهب حول أدنى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016.

يحوم الذهب حول أدنى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1757.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 أبريل عند 1749.20 دولار أمس الثلاثاء. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1757.80 دولار.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس 7.8 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، إذ تعرضت لضغوط جراء تحول مفاجئ للبنك المركزي ألأمريكي صوب التشديد النقدي. لكنها مرتفعة 2.9 بالمئة في الربع الجاري.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة 690 ألف وظيفة هذا الشهر، مقارنة مع 559 ألفا في مايو بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وقال كريستوفر والر أحد محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه "شديد التفاؤل" بشأن الاقتصاد وإن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في العام القادم.

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ويؤدي رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.78 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2688.83 دولار ويتجه صوب تحقيق مكاسب للفصل الرابع‭ ‬على التوالي.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1063.16 ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري وفصلي منذ مارس 2020.

كلمات دالة:انخفاض الذهبارتفاع الذهب

Via SyndiGate.info


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