الذهب يخسر 5 دولارات في التعاملات الفورية

انخفضت أسعار الذهب العالمية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، لتخسر أكثر 5 دولار في التعاملات الفورية، وذلك بحسب بيانات الأسواق العالمية.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، وهو ما يُعادل 5.21 دولار ليصل عند مستوى 1,745.62 دولار للأوقية.

يُذكر أن أسعار الذهب العالمية (العقود الآجلة)تسليم شهر ديسمبر انخفضت بنسبة 0.42% تُعادل 7.45 دولار لتصل إلى 1,746.95 دولار للأوقية.

وفي سياق متصل بخصوص أسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.12% لتصل إلى 20.76 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاديوم نحو 1.37% دولار، وهبط البلاتين بنسبة 0.84% ليسجل 978.25 دولار للأوقية.