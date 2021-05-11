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الذهب يرتفع بدعم انخفاض عوائد السندات والدولار

منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 07:33
الذهب يرتفع بدعم انخفاض عوائد السندات والدولار
تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1836.95 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1845.06 دولار أمس الاثنين
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية في زيادة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية في زيادة.

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وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1836.95 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1845.06 دولار أمس الاثنين.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة التي بلغت 1837.30 دولار للأونصة.

وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات في ديلي إف.كس "رغم اتجاه الذهب للصعود في وقت سابق اليوم، فإنه يجد صعوبة في مواصلة اكتساب الزخم وجزء من ذلك يرجع إلى القلق بشأن التضخم... لا يشير ذلك إلى أن أرقام الوظائف هذه تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك".

وقال سبيفاك إن هناك مقاومة كبيرة للذهب في نطاق بين 1855 و1875 دولار، بينما الدعم حول مستوى 1800 دولار.

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واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل من 1.6 بالمئة، مما قلص من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، حوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف على غير المتوقع في أبريل نيسان.

وبالنسبة للعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2961.16 دولار للأونصة، وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 27.43 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1248.78 دولار.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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