الذهب يرتفع بـ0.3 % بفضل الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متعافية بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة مع تنامي الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.

وكسب الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1561.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:01 بتوقيت جرينتش بعدما تراجع 1.5 في المائة أمس الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة منذ أوائل نوفمبر.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 في المائة إلى 1565.60 دولار. وتجاوز عدد حالات الوفاة في الصين 490 شخصا مع وقف شركتي طيران في الولايات المتحدة الرحلات إلى هونج كونج في أعقاب أول حالة وفاة هناك وتأكيد عشر حالات إصابة على متن سفينة سياحية يابانية تخضع للحجر الصحي.

وقال أكبر مستشار اقتصادي للبيت الأبيض أمس أن تفشي الفيروس سيؤجل زيادة الصادرات الأمريكية للصين التي كانت متوقعة بفضل اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي من المقرر ان يبدأ تطبيقه الشهر الحالي. ولقي المعدن النفيس دعما أيضا من مسح للقطاع الخاص أظهر أن نمو قطاع الخدمات في الصين تباطأ للشهر الثاني على التوالي في يناير .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.5 في المائة إلى 2470.77 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 2478 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وصعدت الفضة 0.7 في المائة إلى 17.70 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 964.09 دولار.