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أسعار الذهب ترتفع بفضل توقعات بتوقف زيادات الفائدة الامريكية

أسعار الذهب ترتفع بفضل توقعات بتوقف زيادات الفائدة الامريكية
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