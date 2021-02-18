الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في شهرين ونصف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ ارفعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1782.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر عند 1768.60 دولار أمس الأربعاء. وتقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1780.80 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "تراجع العوائد الأمريكية الطويلة الأجل عن مستوياتها المرتفعة يوفر بعض الدعم. يبدو أيضا أن المشترين الكبار من الصين عادوا من عطلات السنة القمرية الجديدة.

"في الصورة الأكبر...الذهب ببساطة يلتقط الأنفاس، ما زال 1760 دولارا مستوى مهما، التراجع دون ذلك يشير إلى خسائر أكبر في منطقة 1600 و1650 دولارا".

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى في عام تقريبا الذي بلغته أمس الأربعاء. ويقلص تراجع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر فبراير أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ما زالوا مستعدين لإبقاء السياسة النقدية ميسرة لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.

وما زال المستثمرون يركزون على تطورات حزمة تحفيز أمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وانتعشت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير، بينما رفع المنتجون الأمريكيون الأسعار بأكبر قدر منذ 2009، مما يشير إلى أن التضخم يبدأ الارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 في المائة إلى 27.22 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.9 في المائة إلى 1263.91 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2369.89 دولار.