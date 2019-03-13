الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين وسط ضبابية الانفصال البريطاني

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، متجاوزا المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأونصة وسط الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1308.15 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الأول من مارس آذار عند 1308.98 دولار للأونصة.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1308.50 دولار للأونصة.

هذا وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد مُنيت بهزيمة ثانية بشأن خطتها لاتفاق الانفصال، ليشتد انزلاق بريطانيا في أزمة سياسية قبل الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس آذار.

فيما ارتفع المعدن الأصفر، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، نحو 13 بالمئة منذ لامس أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس آب من العام الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1549 دولارا للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 834 دولارا.

كما زادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.52 دولار للأونصة، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ الأول من مارس آذار.

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