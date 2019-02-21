الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في 10 أشهر مع إنخفاض الدولار

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل 2018

جاوزت أسعار البلاديوم 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى أمس الأربعاء، بفعل نقص المعروض المستمر منذ فترة طويلة، بينما ارتفع الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في عشرة أشهر، مع تعثر الدولار قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

والبلاديوم عنصر مهم في صناعة المحولات التحفيزية المستخدمة في أنظمة عوادم السيارات، وتحسن الطلب من قطاع السيارات يدعم صعود المعدن.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1500.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش كان المعدن مرتفعاً 0.8 بالمئة إلى 1492 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاديوم نحو 19 بالمئة منذ بداية العام الحالي، ليصبح واحداً من أفضل المعادن أداء.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، وأشار إلى أنه منفتح على تأجيل الموعد النهائي لاستكمال المفاوضات المحدد في الأول من مارس آذار.

وقال هاريش ف.رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية، إن معظم المستثمرين يتوقعون انقشاع الضبابية التي تكتنف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، ما سيضعف الدولار ويدعم الذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1342.45 دولار للأوقية بعد صعوده إلى 1346.73 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1345.7 دولار للأوقية.

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