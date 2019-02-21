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الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في 10 أشهر مع إنخفاض الدولار

الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في 10 أشهر مع إنخفاض الدولار
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