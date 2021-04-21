الذهب يرتفع قرب أعلى مستوياته في سبعة أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ ارتفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد الخزانة الأمريكية، وفقا لـ"رويترز".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1786.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ 1789.77 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوياته منذ 25 فبراير.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1786.90 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "الدولار الأمريكي انخفض هذا الصباح، مما يدعم الأسعار، في ظل استمرار زخم صعودي للذهب شهده أثناء الليل خلال التعاملات في آسيا".

"بشرط بقاء عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ضعيفة، يبدو أن الذهب يكتسب قوة لاختبار متوسطه المتحرك في 100 يوم عند 1802 دولار للأوقية في الأيام القادم".

واعترى الضعف مؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.6 في المائة، لتقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المتعاملون بالسوق الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس للحصول على مزيد من الوضوح بشأن خطط التحفيز للتكتل. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع القادم.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز، لكن ارتفاع عوائد الخزانة محا بعض جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المائة إلى 26.09 دولار للأوقية. وربح البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2786.94 دولار بينما ارتفع البلاتين واحدا في المائة إلى 1199.03 دولار.