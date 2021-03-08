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الذهب يرتفع من قاع 9 أشهر بفضل التحفيز الأميركي

منشور 08 آذار / مارس 2021 - 09:45
الذهب يرتفع من قاع 9 أشهر بفضل التحفيز الأميركي
تُظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي تراجع الناتج في القطاع الصناعي، شاملا الإنشاءات والطاقة
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تراجع الناتج الصناعي الألماني على غير المتوقع في يناير عقب رفع كبير لقراءة الشهر السابق، مما ينبئ ببداية ضعيفة للعام لقطاع الصناعات التحويلية بأكبر اقتصاد أوروبي

تراجع الناتج الصناعي الألماني على غير المتوقع في يناير عقب رفع كبير لقراءة الشهر السابق، مما ينبئ ببداية ضعيفة للعام لقطاع الصناعات التحويلية بأكبر اقتصاد أوروبي، بحسب ما نشرت "رويترز".

تُظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي تراجع الناتج في القطاع الصناعي، شاملا الإنشاءات والطاقة،

2.5 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق. كان استطلاع أجرته رويترز توقع زيادة 0.2 بالمئة.

وعدل المكتب رقم ديسمبر ليصبح نموا 1.9 بالمئة بدلا من عدم تغيير في القراءة السابقة

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Via SyndiGate.info


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