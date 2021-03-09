الذهب يرتفع من قاع 9 أشهر وسط تراجع عوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب 9 مارس، إذ تعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1692.21 دولارللأونصة. كانت الأسعار انخفضت أكثر من 1% أمس الاثنين إلى 1676.10 دولار، أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو حزيران.

هذا وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7% لتسجل 1690.30 دولار للأونصة.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15% الليلة الماضية وتراجع عوائد السندات الأميركية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة."

وارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.30 دولار للأونصة. وتقدم البلاديوم 0.3% مسجلا 2322.68 دولار، وصعد البلاتين 0.8% إلى 1144.49 دولار للأوقية.