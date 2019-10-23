الذهب يستقر عند 1489.31 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب دون تغيير إلى حد كبير اليوم في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن بريكست والحرب التجارية بين أمريكا والصين بينما يلقى المعدن الأصفر الدعم من بعض عمليات الشراء التي تستند لعوامل فنية.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1489.31 دولار للأوقية. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1492.40 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن رفض مشرعون بريطانيون الجدول الزمني المقترح من جانب الحكومة لإقرار تشريع للتصديق على اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وعلى جبهة الحرب التجارية قال له يو تشينغ نائب وزير الخارجية الصيني إن الصين وأمريكا أحرزتا بعض التقدم في المحادثات التجارية. مضيفا أنه طالما احترام الجانبان بعضهما البعض فما من مشكلة لا يمكن حلها.

وفرض الاقتصادان الكبيران سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على مدى 15 شهرا الفائتة مما أضر بالأسواق المالية وأوقد مخاوف من ركود عالمي.

ويعتبر الذهب من أصول الملاذ الآمن وعادة ما يستخدم للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية والاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.1 في المائة إلى 17.49 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 892.28 دولار واستقر البلاديوم عند 1755.49 دولار للأوقية.