الذهب يعيش الثبات وسط مخاوف من تأجيل إبرام اتفاق تجارة أمريكي صيني

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بمخاوف من أن تشريعا أمريكيا بشأن هونج كونج قد يزيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ويؤجل إبرام اتفاق تجاري.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، إذ بلغ سعر الأوقية 1471.02 دولار بحلول الساعة 04:58 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة عند 1471.20 دولار للأوقية.

ويتلقى المعدن الأصفر دعما من النزاع التجاري الطويل الأمد باعتباره من أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إذ زاد 14 في المئة تقريبا هذا العام.

ومما استدعى التوتر مجددا، وافق مجلس النواب الأمريكي على تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونج كونج وإرسال تحذير للصين بشأن حقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يوقعهما الرئيس دونالد ترمب ليصبحا قانونين.

يأتي ذلك بعد أن أدانت الصين تدخل واشنطن في شؤون هونج كونج واستدعت مسؤولا من السفارة الأمريكية للمطالبة بتوقف الولايات المتحدة عن التدخل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المئة إلى 17.10 دولار للأوقية.

وقالت ميتال فوكس للاستشارات إن الطلب على الفضة سيرتفع واحدا في المئة هذا العام، مما يقلص فائض المعروض من المعدن إلى أدنى مستوى منذ 2015.

وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1768.10 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.2 في المئة إلى 915.09 دولار.