الذهب يقفز بفعل الطلب على الملاذ الآمن قبيل اجتماع أوبك+

ارتفع الذهب الخميس مع تحوط المستثمرين من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة واجتماع لكبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم يهدف لكبح تدهور السوق، وسط تحسن الشهية للمخاطرة على أمل في اقتراب وباء فيروس كورونا من الانحسار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1654.94 دولار للأونصة بعدما بلغ ذروة أربعة أسابيع عند 1671.40 دولار يوم الثلاثاء. وارتفع بأكثر من 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1691.70 دولار.

وستجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها لاتخاذ قرار بخصوص تخفيضات في إنتاج النفط في محاولة لدعم سوق تضررت بشدة من انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2181.46 دولار للأونصة، بينما جنى البلاتين 0.9 بالمئة ليصل إلى 735.78 دولار للأونصة، بعدما ارتفع إلى ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.10 دولار للأونصة.