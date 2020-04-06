الذهب يقفز بفعل تنامي الطلب على الملاذات الأمنة

ارتفع الذهب إلى ذروته في أسبوع، اليوم الاثنين، إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1626.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1655.10 دولار.

وقفز المعدن الأصفر إلى ذروة أكثر من أسبوع بالرغم من صعود الدولار ومكاسب حققتها الأسهم الآسيوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم المُستخدم في أنظمة عوادم السيارات 0.3 بالمئة إلى 2181.25 دولار للأوقية بعدما سجل انخفاضاً بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 731.78 دولار بينما ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 14.52 دولار للأوقية.