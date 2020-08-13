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الذهب يقفز بفعل زيادة الإقبال عليه مع انخفاض الدولار

منشور 13 آب / أغسطس 2020 - 09:15
الذهب يقفز بفعل زيادة الإقبال عليه مع انخفاض الدولار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1929.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة
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صعد الذهب اليوم الخميس بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق

صعد الذهب اليوم الخميس بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بحسب ما نشرت "رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1929.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة. وسجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا بلغ 2072.50 دولار للأوقية يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1938.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل بقية العملات مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.76 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 934.95 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2140.89 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تتجه قرب أعلى مستوى لها في 9 سنوات
انخفاض أسعار الذهب قبيل قرارات الفدرالي الأميركي

Via SyndiGate.info


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