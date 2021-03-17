الذهب يقفز مدفوعا برهان على التضخم قبل اجتماع الفدرالي

ارتفع الذهب الأربعاء 17 مارس ليحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين.

وصعد الذهب 0.3% في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من مارس آذار عند 1740.90 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ارتفع المعدن الأصفر 0.3% إلى 1735.40 دولار.

هذا وربح الدولار للجلسة الرابعة، مدعوما بالعوائد الأميركية المرتفعة بفضل توقعات بتعاف اقتصادي أقوى بعد حزمة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار وقعها الرئيس الأميركي لتتحول إلى قانون الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى 25.90 للأونصة وفقد البلاديوم 0.3% إلى 2490.16 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس، بينما هبط البلاتين 0.4% إلى 1207.56 دولار.