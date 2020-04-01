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الذهب يقفز 1% مع الاتجاه للملاذ الآمن وسط مخاوف فيروس كورونا

منشور 01 نيسان / أبريل 2020 - 08:19
الذهب يقفز 1% مع الاتجاه للملاذ الآمن وسط مخاوف فيروس كورونا
زاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1587.31 دولار للأونصة بعدما هوي 3.1 بالمئة في الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع الدولار
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ارتفع الذهب إذ أدت المخاوف من تفاقم وباء فيروس كورونا للاتجاه للملاذات الآمنة ولقي المعدن الأصفر دعما إضافيا من توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب بنوك مركزية

ارتفع الذهب إذ أدت المخاوف من تفاقم وباء فيروس كورونا للاتجاه للملاذات الآمنة ولقي المعدن الأصفر دعما إضافيا من توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب بنوك مركزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1587.31 دولار للأونصة بعدما هوي 3.1 بالمئة في الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع الدولار. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1600.70 دولار.

وقالت مارجريت يانغ يان محللة الأسواق في سي.إم.سي ماركتس "ربما يتحول المستثمرون للذهب بحثا عن الأمان" وتوقعت أن يكون التعافي نتيجة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الوباء في الأسبوعين المقبلين قد يكون مؤلما للولايات المتحدة.

وتابعت "تبعات دورة سياسة التيسير النقدي وبرامج تحفيز بتريليونات الدولارات تعني أن السيولة ستغمر السوق ومعروض وفير من الأوراق النقدية في الشهور والفصول والسنوات المقبلة، وهذا بكل تأكيد يعزز صعود الذهب وسط معروض محدود جدا (من الذهب الحاضر)".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 2295.63 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 718.92 دولار بينما فقدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 13.94 دولار.

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار بعد آمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية الصينية
الذهب ينخفض مع تفضيل المستثمرين للسيولة في ظل تنامي مخاوف "كورونا"

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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