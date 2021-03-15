الذهب يمحو مكاسبه المبكرة وسط آمال تعافي سريع بعد بيانات صينية

محت أسعار الذهب مكاسبها المبكرة اليوم، إذ تلقت الآمال في تعاف اقتصادي أسرع دعما من بيانات الإنتاج الصناعي الصيني التي جاءت أفضل من التوقعات، كما استمر الضغط على المعدن نتيجة ارتفاع عائدات السندات الأميركية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية عند 1724.68 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وكان قد زاد في وقت سابق 0.4 بالمئة. وزادت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئةإلى 1722.50 دولار.

وارتفع الدولار الأميركي بدعم زيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية لذروة ما يزيد عن عام مع استمرار التفاؤل حيال الاقتصاد الأميركي بعد توقيع الرئيس الأميركي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

كما أن بيانات النمو المشجعة حدت من جاذبية المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي في الصين تسارع النمو في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط متجاوزا التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، مزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.89 دولار. وهبط البلادبوم 0.9 بالمئة إلى 2351.28 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1202.62 دولار.