الذهب ينخفض إلى 1700 دولار مع تخفيف القيود المرتبطة بكورونا

انخفضت أسعار الذهب اليوم إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش. في حين هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المائة إلى 1706 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل أمس الاثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.

وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18 في المائة العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكسب الذهب أيضا 12 في المائة منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1858.91 دولار للأوقية بينما فقد البلاتين 0.3 في المائة إلى 763.56 دولار وتراجعت الفضة 0.4 في المائة إلى 14.77 دولار.