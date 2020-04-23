الذهب ينخفض بفعل جني أرباح لكنه يتماسك فوق 1700 دولار

تراجع الذهب الخميس إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولارا للأونصة بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأمريكية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1710.78 دولار للأونصة، بعد أن قفز أكثر من 1.5 بالمئة أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.90 دولار للأونصة.

ومقابل عملات منافسة رئيسية، ارتفع الدولار لأعلى من ذروة أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية إذ ساهم الجمع بين انتعاش أسعار النفط من مستويات تاريخية متدنية والتعهد بمزيد من الدعم الحكومي الأمريكي لتخفيف أثر تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا في تهدئة الأسواق المتوترة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1949.18 دولار للأوصنة، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 760.35 دولار للأونصة، بينما ربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.24 دولار للأونصة.