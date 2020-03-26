الذهب ينخفض قبيل بيانات إعانة البطالة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ طغت توقعات بارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية هائلة وأبقت على التدافع صوب السيولة بين المستثمرين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1600.22 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض وحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكن المكاسب كانت محدودة إذ تشتت المستثمرون بين ارتياح إزاء تمرير الحزمة في مجلس الشيوخ، ومخاوف بشأن ما إذا كانت كافية للتصدي للعاصفة القادمة.

وأعلن المركزي الأمريكي يوم الاثنين أنه سيشتري سندات بأعداد مفتوحة وسيساند القروض المباشرة للشركات في أحدث سلسلة من الخطوات على صعيد السياسة التي جرى اتخاذها على مدى الأيام العشرة الفائتة لتهدئة الأسواق ودعم الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في التعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 2247.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع نحو 20 بالمئة في الجلسة السابقة حين سجل أفضل مكسب يومي منذ 1997 إذ فاقم إعلان حالة عزل في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير للمعدن المخاوف بشأن الإمدادات.

ونزل البلاتين 1.5 بالمئة إلى 726.77 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.29 دولار للأوقية.