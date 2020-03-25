الذهب ينخفض مع طغيان التدافع للسيولة على تفاؤل بفضل تحفيز أمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن صعدت بقوة في الجلسة السابقة إذ يطغى تدافع صوب السيولة على التفاؤل المحيط باتفاق الحكومة الأمريكية مع الكونجرس على حزمة تحفيز هائلة لتخفيف العبء الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

وفي جلسة اتسمت بالتقلب، نزل الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1594.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش بعدما صعد بما يصل إلى 1.6 بالمئة في وقت سابق اليوم. كان المعدن النفيس قفز أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1664.80 دولار.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه تم التوصل لاتفاق على حزمة التحفيز المالي التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار وإنها ستخضع للتصويت في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1968.80 دولار للأوقية كما زاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 726.61 دولار.

وارتفع المعدنان أكثر من عشرة بالمئة في الجلسة السابقة بفعل تطبيق حالة العزل في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير.

وصعدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 14.38 دولار للأوقية.