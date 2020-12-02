الذهب ينخفض وسط شكوك حيال حزمة التحفيز الأمريكية

تراجع الذهب اليوم، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا، وفقا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 في المائة إلى 1808.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاع بأكثر من 2 في المائة أمس الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1813.30 دولار.

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز أمس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

ومما زاد الضغط على المعدن، تواترت أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4 في المائة إلى 23.66 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.5 في المائة إلى 985.29 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2396.91 دولار.