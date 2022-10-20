الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

حومت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الخميس 20 أكتوبر تشرين الأول بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.



وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1627.04 دولار للأونصة. وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر أيلول في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأونصة.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1632.60 دولار للأونصة.



واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8% أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.



وكشفت أحدث بيانات أن التضخم يواصل صعوده متجاوزاً بكثير هدف البنك المركزي عند نحو 2%. ولم يكن لهذه الأنباء تأثير يذكر في تغيير توقعات برفع رابع للفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.36 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 878.52 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.6% إلى 1988.78 دولار للأونصة.