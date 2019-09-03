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الذهب يهوي الى 1528 دولارا مع تصاعد الحرب التجارية

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:32
ارتفع الذهب بأكثر من 100 دولار في أغسطس بسبب الحرب التجارية ومخاوف بشأن تراجع اقتصادي عالمي
ارتفع الذهب بأكثر من 100 دولار في أغسطس بسبب الحرب التجارية ومخاوف بشأن تراجع اقتصادي عالمي
أبرز العناوين
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1528 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش

انخفضت أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1528 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولار.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1535.9 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين. 
‭‭‬ويتسبب صعود الدولار في ارتفاع تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تأثرت الأسهم الآسيوية سلبا اليوم بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

وارتفع الذهب بأكثر من 100 دولار في أغسطس بسبب الحرب التجارية ومخاوف بشأن تراجع اقتصادي عالمي،

وعوائد سلبية لأدوات الدين في أنحاء العالم وآمال بخفض بنوك مركزية لأسعار الفائدة. ‭ ‬‬

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.47 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 929.48 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1536.94 دولار.

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Via SyndiGate.info


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