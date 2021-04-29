الرئيس الأمريكي: 650 مليارديرا أميركياً زادوا ثروتهم بنحو تريليون دولار

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه الأول أمام الكونغرس الأميركي قضية زيادة الضرائب التي يدفعها أغنى الأمريكيين - وهي سمة رئيسية في خطته الأخيرة للإصلاح الاقتصادي.



قال بايدن: "أنا لا أتطلع إلى معاقبة أي شخص، ولن أضيف عبء ضريبي إضافي للطبقة الوسطى في هذا البلد، إنهم يدفعون بالفعل ما يكفي ".



وأضاف "أعتقد أن ما اقترحته عادل".



وقال إن حزمة الإنفاق الجديدة للبيت الأبيض البالغة 1.8 تريليون دولار - جزء واحد فقط من خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد تزيد قيمتها عن 4 تريليون دولار - سترفع معدل ضريبة الدخل الأعلى إلى 39.6% للأمريكيين الأكثر ثراءً وستغلق سلسلة من الثغرات الضريبية.



وجاء في خطاب الرئيس "سنكافئ العمل وليس الثروة".



وقال "زاد 650 شخصًا فقط ثروتهم بأكثر من 1 تريليون دولار خلال هذا الوباء".