الرئيس البرازيلي يلغي مشاركته في منتدى "دافوس"

ألغى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو مشاركته في "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي يستضيفه منتجع دافوس السويسري في نهاية يناير الجاري، كما أعلن متحدث باسمه يوم الأربعاء.

وقال المتحدّث باسم الرئاسة أوتافيو ريجو باروس للصحافيين في برازيليا إنّ "الرئيس وفريقه من المستشارين يحللون سلسلة من الجوانب: الجوانب الاقتصادية، والجوانب الأمنية، والجوانب السياسية، ومجموع هذه الجوانب التي اطّلع عليها الرئيس، قادته لأن يقرّر أن الوقت ليس مناسباً لحضور هذا المنتدى".

وأوضح المتحدّث، أن البرازيل ستتمثل في المنتدى الدولي بمسؤول آخر لم يتم تحديده بعد، مشدداً على أنّ قرار الرئيس إلغاء زيارته إلى سويسرا ليس مرتبطاً بالأزمة التي نشبت بين الولايات المتحدة، الحليف الأكبر للبرازيل، وإيران عقب اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد الأسبوع الماضي.

وكان بولسونارو (64 عاماً) ألمح الإثنين إلى إمكانية تغيّبه عن المنتدى "لأسباب أمنية".

ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستضيفه سنوياً منتجع دافوس الشتوي في جبال الألب السويسرية ملتقى للنخبة الاقتصادية والسياسية في العالم أجمع، وهو سيعقد هذا العام من 21 ولغاية 24 يناير.

وكان الرئيس البرازيلي شارك العام الماضي في منتدى دافوس وكانت تلك أول زيارة خارجية له منذ تولّيه منصبه في الأول من يناير 2019.