الربط الكهربائي يبدأ رسمياً بين مصر والسودان

قالت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، إن الربط بين شبكتي الكهرباء في مصر والسودان بدأ رسمياً، الجمعة، بقدرة أولية تبلغ 60 ميغاوات.

وأضافت الوزارة أن مد الشبكة إلى المناطق الشمالية بالسودان اكتمل بإجراء التجربة عملياً صباح الجمعة، وأنه يأتي في إطار «السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي».

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان أمس (السبت): «سبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل (نيسان) 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري نحو 100 كيلومتر وبالجانب السوداني نحو 70 كيلومتراً».

وأضاف البيان: «المرحلة الأولى من الربط والتي تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميغاواط، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني... بإنهاء هذه الأعمال تأتي المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميغاوات».

وزادت مصر بخطى سريعة قدراتها لتوليد الكهرباء في الأعوام القليلة الماضية وتتطلع إلى تصدير فائض في الكهرباء إلى دول مجاورة.

وقالت الهيئة القومية للكهرباء في السودان إن النقص في الإمداد الكهربائي يصل إلى 60% وإن القطاع السكني يستحوذ على 80% من الإمدادات المتوفرة بينما تخصص 20% للقطاعات الصناعية والتجارية.

وتبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 ميغاواط؛ وتدرس الدولتان التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميغاواط في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي نحو 56 مليون دولار تخص الجانب المصري.

ويعاني السودان نقصاً في الإمداد الكهربائي نتيجة شح الوقود في المحطات الحرارية والديون لمتراكمة لشركات التوليد الخاص؛ بالإضافة إلى صيانات تجريها هيئة الكهرباء في محطتي الخرطوم بحري وإم دباكر بمدينة كوستي؛ وذلك ضمن استعدادات هيئة الكهرباء لمقابلة احتياجات فصل الصيف وشهر رمضان.

في الأثناء كشفت حكومة البحر الأحمر عن توقف البراجة التركية التي تمد الولاية بالكهرباء نتيجة ديون متراكمة للشركة التركية مالكة البارجة على الحكومة السودانية؛ وهددت الشركة التركية، الأسبوع الماضي، بقطع الإمداد الكهربائي عن مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ويحصل السودان على 130 ميغاواط يومياً من دولة إثيوبيا عبر خط الربط الكهربائي المشترك بين البلدين.