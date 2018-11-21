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الإمارات تعتزم تشغيل أول مفاعل نووي مطلع عام 2020

الإمارات تعتزم تشغيل أول مفاعل نووي مطلع عام 2020
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