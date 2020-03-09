السعودية أكبر مُصدر نفط في العالم خلال 2019

صدّرت السعودية نحو 2.6 مليار برميل من النفط خلال العام الماضي 2019، بمتوسط إنتاج يومي 7.04 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.7 مليار برميل بمتوسط 7.37 مليون برميل يوميا خلال عام 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، انخفضت صادرات السعودية من النفط 4.5 في المائة، بما يعادل أكثر من 300 ألف برميل يوميا نتيجة للالتزام باتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك +" الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين لإعادة الاستقرار للسوق.

وحافظت السعودية على موقعها كأكبر مصدر للنفط في العالم، تلتها روسيا والعراق وكندا والولايات المتحدة بصادرات قدرها نحو 5.3 مليون برميل يوميا، وأربعة ملايين برميل يوميا، و3.3 مليون برميل يوميا، وثلاثة ملايين برميل يوميا على التوالي.

يأتي الانخفاض في صادرات السعودية نتيجة التزامها باتفاقية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، لخفض الإنتاج التي تشمل أعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين.

واعتمد التقرير على بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، التي تقوم بتجميع البيانات المقدمة من الأعضاء المنتجين للنفط في منظمات عالمية، من بينها وكالة الطاقة الدولية و"أوبك"، فيما اعتمد في الأعوام السابقة على بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية المعلنة رسميا.

وخلال عام 2019، تجاوز متوسط التصدير اليومي للسعودية سبعة ملايين برميل يوميا خلال ستة أشهر من العام أعلاها في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) بـ7.37 مليون برميل يوميا، بينما جاء أقل من سبعة ملايين برميل يوميا خلال ستة أشهر أخرى، كان أقلها في أيلول (سبتمبر) عندما بلغت الصادرات 6.67 مليون برميل يوميا.

وعن التطور السنوي، سجلت السعودية أعلى مستويات تصدير للنفط في تاريخها خلال عام 1980 عند 9.25 مليون برميل يوميا، يليه عام 1981 بمعدل 9.02 مليون برميل يوميا، وهما العامان الوحيدان اللذان تجاوزت فيهما صادرات السعودية مستوى تسعة ملايين برميل يوميا على الإطلاق.

وخلال آخر عشرة أعوام، سجلت السعودية أعلى صادرات سنوية في عام 2012 عندما بلغت 7.63 مليون برميل يوميا، فيما كانت أقل صادرات في عام 2010 عندما بلغت 6.64 مليون برميل يوميا.

كبار مصدري النفط

وجاء ترتيب أكبر مصدري النفط عالميا (إنتاجهم أعلى من مليون برميل يوميا) خلال عام 2019 بصدارة السعودية، ثم روسيا والعراق وكندا. وخامسا الولايات المتحدة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، والإمارات بـ2.6 مليون برميل يوميا، والكويت بمليوني برميل يوميا.

في المركز الثامن نيجيريا بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، وكازاخستان بـ1.4 مليون برميل يوميا، والبرازيل بـ1.3 مليون برميل يوميا.

بينما حلت في المرتبة الـ11 النرويج بصادرات 1.23 مليون برميل يوميا، ثم المكسيك بـ1.2 مليون برميل يوميا، وأخيرا أنجولا بـ1.1 مليون برميل يوميا.