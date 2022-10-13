السعودية: ارتفاع التضخم للشهر الرابع ليسجل 3.1% في سبتمبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية للشهر الرابع على التوالي ليسجل 3.1% خلال سبتمبر 2022، وهو أعلى من معدل أغسطس الذي سجل 3%.

وأرجع جهاز الإحصاء السعودي في بيان الخميس 13 أكتوبر هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات 4.3% وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.2%.

التضخم الشهري

سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2022 ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر أغسطس، متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1%.

كما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1% وإيجارات السكن بنسبة 1.3%.

ارتفاع للشهر الرابع

وسجل التضخم في السعودية ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي، وذلك بعد ارتفاعه خلال يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر بعد تباطؤه بنسبة طفيفة في مايو.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلكين التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً، وتم اختيار هذه السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في عام 2018، والذي على ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها، و تجمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، ويتم نشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري.