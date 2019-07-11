السعودية: القطاع غير النفطي سجل نمو بـ 2.7% في ثلاثة أشهر

سجل القطاع غير النفطي في السعودية، نمواً في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة مع العام الماضي عند 2.3 في المائة، في حين شهدت المملكة ارتفاع قيمة صادراتها الإجمالية بنسبة 4 في المائة، على أساس سنوي، لتبلغ 72 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من 2019.

وأوضح تقرير صادر عن جدوى للاستثمار، وإدارة الأصول، والأبحاث والدراسات، أمس (الأربعاء)، عن توقعات ارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.4 في المائة في عام 2019، مقارنة مع 1.7 في المائة في 2018، في حين أشارت توقعات بأنه في عام 2020 سيبلغ النمو في القطاع غير النفطي إلى 2.7 في المائة.

وأشارت بيانات خاصة بالناتج الإجمالي المحلي الفعلي في الربع الأول من 2019، إلى توسع الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 في المائة، على أساس سنوي، في حين شهدت السعودية ارتفاع قيمة صادراتها الإجمالية بنسبة 4 في المائة، على أساس سنوي، لتبلغ 72 مليار دولار في الربع الأول من 2019، حيث تشكل صادرات البتروكيماويات والبلاستك والمطاط والمعادن 71 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وتشير بيانات حديثة خاصة بالقطاع الخارجي، إلى أن الحساب الجاري في السعودية حافظ على تسجيل فائض، وبلغت قيمة ذلك الفائض في الربع الأول من عام 2019 نحو 11.5 مليار دولار، ما يعادل 5.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغت قيمة القروض المصرفية إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2018 نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، مسجلة ارتفاعاً في المستوى الذي يستهدفه برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2020.

علاوة على ذلك، بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنهاية الربع الأول لعام 2019، حتى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، بزيادة 20 في المائة، على أساس سنوي.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى توقعات بانخفاض معدل بطالة السعوديين في 2019 إلى نسبة 12.4 في المائة مقارنة مع 12.9 في عام 2018، إضافة إلى توقعات بوصول معدل البطالة إلى 12.1 في عام 2020.

وفي مؤشرات الميزانية العامة، واصلت إيرادات السعودية بالارتفاع من 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار) في 2017، إلى 906 مليارات ريال (241.5 مليار دولار) في 2018، في حين تشير توقعات 2019 إلى ارتفاعها إلى 910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار)، كما أشارت التوقعات إلى وصول الإيرادات إلى 1005 مليارات ريال (268 مليار دولار) في عام 2020.