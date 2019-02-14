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السعودية تأسف لإدراجها ضمن القائمة الأوروبية للدول "عالية المخاطر" في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السعودية تأسف لإدراجها ضمن القائمة الأوروبية للدول "عالية المخاطر" في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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