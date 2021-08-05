السعودية تبدأ توطين العمل في المجمعات المغلقة

توجهت السعودية أمس، إلى توطين العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين، بعد انتهاء فترة السماح المحددة، والتأهب لتوطين مراكز الاتصال بدخولها حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل تنفيذاً لقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويسري القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن، حيث يأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

ومعلوم أن وزارة «الموارد البشرية» تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

من جانب آخر أطلقت الوزارة أمس، حملة إعلامية للتعريف بقرار توطين خدمة العملاء عن بُعد، وذلك لتوظيف الشباب من الجنسين بعد دخول قرار توطين خدمة العملاء في المهن والوظائف التي تقدم مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بُعد، حيز النفاذ يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أن أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قراراً بتوطين خدمة العملاء العاملين (عن بُعد)، في فبراير (شباط) الماضي، والذي يقضي بقصر الاستعانة بالعاملين السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وتهدف حملة توطين خدمة العملاء عن بُعد إلى التعريف بأبعاد القرار على الشركات والأفراد، مثل تنظيم مجال خدمة العملاء عن بُعد ومميزاته، والآثار الإيجابية التي سيحققها في سوق العمل للقطاع الخاص والأفراد، ورفع عدد المستفيدين من الشركات والمنشآت المعنية بالقرار، وذلك من خلال تحفيزهم لتوطين مجال خدمة العملاء عن بُعد.

وتستهدف الحملة القطاعين العام والخاص والأفراد، كما تشارك جهات حكومية وخاصة وحسابات متنوعة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.