السعودية تتخذ إجراءات تحوطية وتخفض نفقات 2020 لمواجهة انخفاض أسعار النفط

أعلنت الحكومة السعودية إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار النفط، وأخرى إضافية للتعامل مع الانخفاض المتوقع للأسعار، في ظل الظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة من تبعات تفشي الوباء العالمي «كوفيد- 19»، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثيرها المباشر في المالية العامة في المملكة.

وأوضح محمد الجدعان؛ وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، مؤكدا أن الحكومة ستوفر الاعتمادات الإضافية المطلوبة كافة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

وأكد الجدعان؛ أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوافر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وبلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال "ما يمثل أقل من 5 في المائة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية عام 2020".

وأكد قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير في مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. وفي الختام، أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أنه نظرا لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه ستتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.