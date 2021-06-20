السعودية تتصدر العالم في 3 مؤشرات دولية خلال تصديها للجائحة

حققت السعودية المرتبة الأولى عالميا في 3 مؤشرات دولية وذلك خلال تصديها لجائحة فيروس كورونا في عامي 2020 و 2021 اللذين يمثلان ذروتها.

وأوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" من خلال ما يرصده ويتابعه للمؤشرات الدولية التي يعلن عنها بصفة دورية أن المملكة حققت المرتبة الأولى عالميا في مؤشري "استجابة رواد الأعمال للجائحة" و "استجابة الحكومة في دعم رواد الأعمال" اللذين يقيسان مدى اختلاف مستويات تحفيز ونشاط ريادة الأعمال على تأثير الجائحة حول العالم وفق تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال" 2020 - 2021.

وبين أن المملكة استكملت مسيرة تقدمها في ارتفاع مؤشراتها الدولية محافظة على تفوقها في مؤشر "المعايير الغذائية" محققة المرتبة الأولى عالميا في 2020.

مبينا أن المؤشر يعد أحد المكونات الفرعية لمؤشر "الأمن الغذائي" الذي يصدر بشكل سنوي عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ويجيب عن تساؤل سلامة الغذاء في الدولة حيث يطرح أهم الأسباب لانعدام الأمن الغذائي بالاعتماد على 4 مؤشرات هي (القدرة على تحمّل التكاليف والوفرة والجودة والسلامة والموارد الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي).

كما يقيس مؤشر الأمن الغذائي التنوّع والجودة الغذائية للوجبات الغذائية وسلامة الغذاء خلال 2020 حيث تندرج منه عدة مؤشرات حصدت فيها المملكة المراتب الأولى أيضا متفوقة على العديد من دول العالم فقد قفزت إلى المرتبة الثامنة في ذروة الجائحة لمؤشر "مدى كفاية إمدادات الغذاء الوطنية" من بين 113 دولة، وتفوقت على 105 دول في نمو إنتاج الحبوب والخضروات، قافزة 9 مراتب عن 2019 وعن سلامة المحاصيل بعد الحصاد وما قبل الاستهلاك حققت المملكة تقدمًا ضمن أفضل 20 دولة عالميا.

وتمكنت المملكة أيضا من الارتقاء في معظم المؤشرات المكونة لمؤشر القوة الناعمة التي تقاس بناء على السُمعة والألفة والتأثير كمعايير رئيسة حيث تقدمت على 85 دولة في التعامل مع الجائحة حاصلة على المرتبة العشرين دوليا في تقرير شركة براند فاينينس.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يتابع تقدم المملكة وأداءها من خلال المنصة الإلكترونية للأداء الدولي التي تقارن أداء المملكة بـ 217 دولة حول العالم إذ يرصد المركز ويتابع المؤشرات الدولية وحالة التقدم بها في حين تعطي منصة الأداء الدولي نظرة شاملة عن أداء المملكة لـ 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس.

وتعكس نتائج مواجهة المملكة للجائحة تأثير رؤية المملكة 2030 الإيجابي في تطور وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية بمختلف المجالات، وتؤكد تلك النتائج عزم القيادة الرشيدة وحرصها لتكون المملكة في مصافّ الدول المتقدمة في مؤشرات الأداء.