السعودية تحل في قائمة أعلى الدول المبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية

كانت المملكة العربية السعودية في قائمة أعلى الدول المبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك وفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي مؤخراً، وأيضًا في الوقت التي ارتفعت فيها المؤشرات القياسية من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، حيث صنف البنك الدولي السعودية في المجموعة الأولى للدول الرائدة في مجالي تقديم الخدمات والتفاعل مع المواطنين.

السعودية في قائمة أعلى الدول المبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية

وصنفت السعودية في قائمة أعلى الدول،بسبب الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية والدعم غير المحدود في المجال التقني الذي ساعد بشكل مباشر في تقدم هذه الجهات الحكومية وتميزها في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وقدرتها على التفاعل مع المواطنين بجودة عالية.

وقال أحمد بن محمد الصويان ، محافظ هيئة الحكومة الرقمية ،أن تقدم الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة هو وفق رؤية المملكة 2030.

ووفق تقرير البنك الدولي (جوف-تيك)، جاءت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم، بعد قياس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين، وأيضًا قياس التحول الرقمي الحكومي وفق أربعة مؤشرات رئيسية وأكثر من 48 مؤشر فرعي.

حيث تعمل المملكة العربية السعودية على التوجه نحو التحول الرقمي وأيضًا استخدام التقنيات الحديثة، وأعلن مؤخراً نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، رائد الفايز،أنه بعد عمل دراسات عن أبرز التقنيات الناشئة التي كان لها أثر اجتماعي واقتصادي كبير،احتلت تقنية البلو كيتشن أولى المراتب من بين هذه التقنيات.

وتتوقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة نمو سوق التقنية البلوك تشين بشكل أسرع في السعودية من الآن وحتى عام 2025، بنسبة قد تتخطى 41 في المائة.

وفي السعودية تم عقد ورشة عمل بعنوان «تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين)، تأثيراتها في التحول الرقمي»، التي نظمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وشارك فيها مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين،وتهدف هذه الورشة وفق ما قال الفايز إلى أن الهيئة تعتزم تبني التقنيات الناشئة في سوق تقنية المعلومات.

حيث بلغ حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية 65 مليار ريال عام 2020، بارتفاع 10% مقارنة بعام 2019، وهناك توقعات تشير إلى استمرار حجم السوق في النمو بمعدل سنوي 10%، متخطياً حاجز الـ100 مليار ريال بحلول عام 2025.

